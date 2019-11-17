الدفاع: إعادة اكثر من 54 الف منتسب الى الخدمة

2019/11/17 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، اعادة اكثر من 54 الف منتسب من المفسوخة عقودهم الى الخدمة.

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