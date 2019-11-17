رحيم حميد: منتخبنا سيواجه البحرين بهذا الأسلوب

2019/11/17 | 14:29

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العهد نيوز – بغداد

أكد المدرب المساعد للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم رحيم حميد، ان اسود الرافدين سيخوضون المباراة المقبلة امام البحرين بتكتيك مغاير عن

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