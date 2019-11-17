مكتب رئيس الوزراء يكشف لواع مزايا قانون الانتخابات الجديد

2019/11/17 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة الرسمية للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الدكتورة عاصفة موسى اليوم الأحد، ان مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب يتضمن مزايا عديدة،

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