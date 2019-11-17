2019/11/17 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة نزاهة ذي قار ،اليوم الاحد، استعادة قطعة ارض بمساحة 7 دوانم تبلغ قيمتها 15 مليار دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة نزاهة ذي قار: استعادة قطعة ارض بمساحة 7 دوانم تبلغ قيمتها 15 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة نزاهة ذي قار: استعادة قطعة ارض بمساحة 7 دوانم تبلغ قيمتها 15 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).