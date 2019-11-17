غالب الشابندر: صفقة بين زيدان والحلبوسي للتستر على الفاسدين في المحافظات الغربية والشمالية

2019/11/17 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اتهم السياسي المستقل، غالب الشابندر، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بإنهما يستهدفان الفاسدين في المحافظات الوسطى والجنوبية، و"يتستران" على أمثالهم في المحافظات الغربية والشمالية.

وقال الشابندر في لقاء تلفزيوني، تابعته "الغد برس"، إن "جميع أوامر الاستجواب التي صدرت من السلطة القضائية كانت ضد مسؤولين في المحافظات الوسطى والجنوبية، ولم يصدر أي أمر ضد المسؤولين المحليين في المحافظات الغربية أو في كركوك ونينوى، باستثناء مسؤول واحد، وهذه قضية الآن مثارة من قبل الشارع العراقي".

وأضاف أن "فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى) والحلبوسي متهمان بهذا التواطؤ"، مبيناً "جميع من يتم استدعائهم من قبل السلطة القضائية حالياً سواء كان وزيراً أو قائداً للشرطة هم من أبناء الوسط والجنوب".

وتابع الشابندر "هذا قضاء مسيس وهناك صفقات بين زيدان والحلبوسي للتآمر على أهل الوسط والجنوب".

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