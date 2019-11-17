2019/11/17 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير اعلامية: صدور أوامر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق و25 مسؤولاً محلياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 14:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير اعلامية: صدور أوامر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق و25 مسؤولاً محلياً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير اعلامية: صدور أوامر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق و25 مسؤولاً محلياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).