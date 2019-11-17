الداخلية العراقية توضح طبيعة حريق حافظ القاضي

2019/11/17 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية العراقية، الاحد، عن طبيعة الحريق في منطقة حافظ القاضي وسط العاصمة بغداد....

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