الفرقة السابعة تنفذ عملية بحث وتفتيش جنوب قاعدة الاسد

2019/11/17 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ذكرت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، ان الفرقة السابعة نفذت عملية بحث وتفتيش جنوب قاعدة الاسد في محافظة الانبار.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قوة من مقر لواء المشاة ٢٩ قيادة الفرقة السابعة، الفوج الاول لواء المشاة ٢٧ في قضاء كبيسة، تساندها قوة محمولة جوا نفذت عملية بحث وتفتيش لمناطق جنوب قاعدة الاسد في الانبار".

واضاف البيان ان "عملية البحث والتفيش طالت مناطق (طويبة، كارة زعزوع، وادي اعفين، معمل محي، معمل حلفاية، تلول زمار، وادي الشيب) ثم عادت القوة بعد تفتيش المناطق تفتيشا دقيقا بدون حادث".

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