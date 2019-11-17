سائح يدفع حياته ثمنًا لصورة سيلفي أمام شلال في تايلاند – فيديو

2019/11/17 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي سائح فرنسي مصرعه بينما كان يقضي عطلته في تايلاند، حيث سقط من ارتفاع 80 مترًا، بعد أن تسلق شلالًا لالتقاط سيلفي مميز، متجاهلًا لافتات التحذير.

وكان ”باستيان بالمير“ (30 عامًا)، وصديقه يزوران شلالًا خلابًا في جزيرة ”كوه ساموي“ في تايلاند عندما قرر باستيان التقاط سيلفي من أعلى الشلال.

وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، تجاهل باستيان لافتات التحذير وشرع في تسلق شلال ”نا مويتاغ 2“ الذي يبلغ ارتفاعه 80 مترًا صباح أمس الخميس، من أجل صورة سيلفي مميزة.

ووقف السائح بالقرب من حافة جرف الشلال ويستعد لالتقاط صورة سيلفي عندما انزلق وسقط على صخور حادة ليلقى حتفه في الحال.

وانتشل رجال الشرطة وعمال الإنقاذ جثة السائح الذي كان يطفو في الماء، وأعلنوا وفاته في مكان الحادث بعد تعرضه لإصابات مروعة جراء السقوط.

وكشف صديق باستيان أن الضحية قرر الصعود إلى قمة الشلال، وهي منطقة محظورة، منذ أن سقط سائح إسباني لحتفه بنفس الطريقة في يوليو الماضي.

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