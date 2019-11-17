شرطة البصرة تصدر بياناً بشأن ’’توجيه’’ منتسبيها بالتمرد على ’’الأوامر العليا’’

2019/11/17 | 14:53

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بغداد اليوم-البصرة

أصدرت قيادة شرطة محافظة البصرة، الاحد (17 تشرين الثاني 2019)، بياناً نفت فيه توجيه منتسبيها من الشرطة بالتمرد على الأوامر الصادرة من الجهات العليا، بعد أنباء تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

وقال قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليح، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نحن على العهد الذي قطعناه ان نحمي ابنائنا في البصرة، ونحمي ممتلكاتهم من العابثين وذلك حفاظا على القسم الذي اديناه، والذي جاء متطابقا لتوجيهات وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء، وكذلك توجيهات المرجعية الرشيدة التي تعتبر صمام الأمان لحماية الأنفس والممتلكات".

وأضاف فليح، "ننفي نفيا قاطعا كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، عن اصدار اوامر للمنتسبين بالتمرد على اوامر المراجع العليا، وإنما هي تنفيذ اوامرهم بحماية المتظاهرين، وعدم المساس بحرياتهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة وحماية المال العام والخاص".

واختتم بيانه قائلاً "تحية إجلال واكرام للمتظاهرين والمعتصمين السلميين من ابناء البصرة الكرام الذين عبروا عن عراقيتهم في التعاون مع القوات الأمنية".

متظاهرو الديوانية يعيدون غلق مبنى مجلس المحافظة

يتبع.



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بغداد اليوم-النجف

كشفت هيأة النزاهة، الأحد (17 تشرين الثاني 2019)، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من كبار المسؤولين في محافظة النجف؛ مبينة أن الأوامر صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

وقالت الهيأة في بيان تلقته

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر مطلع، الاحد (17 تشرين الثاني 2019)، بصدور أمر قضائي، بحجز أموال رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري، المنقولة وغير المنقولة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم صدور امراً قضائياً، بحجز أ

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