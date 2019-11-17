2019/11/17 | 14:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نظم عدد من طلبة كلية الإمام الاعظم بسامراء حملة لتشجير الجزرات الوسطية في المدينة وذلك للقضاء على التصحر فيها.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة للقضاء على التصحر في سامراء | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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