رحيم حميد: سنواجه البحرين بأسلوب مختلف

2019/11/17 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رحيم حميد، المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني، إن أسود الرافدين سيخوضون المباراة المقبلة بتكتيك مغاير عن مباراة إيران، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أقرب الملاحقين وبفارق كبير من أجل أن تكون موقعة أزادي المقبلة "تحصيل حاصل".

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