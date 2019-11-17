لهو أطفال ينقلب إلى جريمة مروعة

2019/11/17 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقدم فني تكييف على تمزيق جسد جاره وقتله في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة شبرا الخيمة شمال العاصمة المصرية القاهرة، بسبب لهو وتشاحن بين أطفالهما.

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