2019/11/17 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واناط الاتحاد الاسيوي، مهمة قيادة مباراة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن هوية حكم مباريات اسود الرافدين والاحمر البحريني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن هوية حكم مباريات اسود الرافدين والاحمر البحريني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).