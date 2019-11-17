كندا: قلقون من العنف المرافق للتظاهرات في العراق وندعم حق التظاهر السلمي وحرية الصحافة

2019/11/17 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت حكومة كندا على التظاهرات في العراق، مؤكدة دعمها حق التظاهر السلمي.

وعبرت الدائرة الاعلامية في السياسة الخارجية الكندية, في بيان، عن قلقها الشديد تجاه العنف المتواصل خلال التظاهرات في العراق، مشيرة الى أن حكومة كندا تدعم بشكل متواصل حق التظاهر السلمي وحرية الصحافة.

واضافت ان الشعب العراقي يستحق الاستقرار والازدهار والأمان، مؤكدة ان الحكومة الكندية تدعم وتشجع القيام بالحوار البنّاء لأجل العراقيين كافة.

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