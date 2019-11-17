الشرطة الاتحادية تعثر على عدد من مخلفات داعش في كركوك

2019/11/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، من العثور على عدد كبير من مخلفات داعش في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "باشرت قطعات الفرقة 6 فجر وبإسناد قطعات الحشد ضمن قواطع المسؤولية في كركوك بالاشتراك مع مفارز الجهد الهندسي والطائرات المسيرة واستخبارات الفرقة، قامت بواجب تفتيش وتطهير المناطق من قرى ووديان ومبازل وانهر ومزارع ( قرية الرمل وقرية كراخان وقرية قره تبه وقرية ادريس هياس وقرية جراغ وقرية ادريس خباز وقرية ادريس خزعل )".

واضاف البيان ان "العملية اسفرت عن العثور على 11 عبوة ناسفة مختلفة من مخلفات داعش تم اتلافها تحت السيطرة و معالجة عبوة ناسفة عبارة عن جليكان مملوء بمادة السيفور وضعت لغرض استهداف أنابيب الخط النفطي، تم تفجيرها تحت السيطرة، بالاضافة الى العثور على 7 مضافات و نفق بطول 60 متر تم حرقها وتدميرها بالكامل".

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