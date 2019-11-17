مقتل شخص بحادثة طعن في السعودية

2019/11/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام سعودية، اليوم الاحد، بوفاة طالب مدرسة متوسطة بحادثة طعن.

واضافت ان الطالب تشاجر مع زميله داخل المدرسة في محافظة شرورة جنوبي البلاد.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن مصادرها، قولها إنه من المنتظر أن تصدر إدارة تعليم شرورة بيانا بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنها تابعت، قبل شهرين، قضية وفاة طالب الابتدائي بالرياض، التلميذ معتز، خنقا على يد زميل آخر له، في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، التي سجل فيها والد المتوفى موقفا إنسانيا بتنازله لوجه الله.

وفي مطلع تشرين الأول الماضي شهدت جدة واقعة مشابهة عندما توفى طالب متوسطة، إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

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