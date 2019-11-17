قضاء العراق يصدر أمرا بحجز جميع اموال الجبوري.. المنقولة وغير المنقولة

2019/11/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع عراقي، الاحد ، بصدور أمر قضائي، بحجز أموال رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري، المنقولة وغير المنقولة....

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