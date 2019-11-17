25 قتيلاً في إيران وقطعٌ للإنترنت.. والمتظاهرون يحرقون مقرّاً لـ الباسيج

2019/11/17 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قالت مصادر إيرانية معارضة، اليوم الأحد، إن عدد قتلى التظاهرات ارتفع إلى /25/ قتيلاً، بعد استخدام قوات الأمن الإيرانية الرصاص الحي لقمع المُحتجّين.المصادر ذاتها، أكّدت أن […]

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