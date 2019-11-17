توضيح من مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان

2019/11/17 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشدة اقدام الاخير على شراء "فيلا" في امريكا.وقال المكتب في بيان، "نشر موقع امريكي خلال الايام الماضية خبرا كاذبا عن شراء رئيس الحكومة فيلا، وللأسف هذا الخبر غير الدقيق نشرته مواقع اعلامية محلية بطريقة غير مسؤولة".واضاف "ننفي هذا الخبر بشكل كامل، وسيتم سلك الطرق القانونية بهذا الصدد".

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