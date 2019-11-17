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مظلوم كوباني: تركيا تهدد الناجين من المسيحيين


مظلوم كوباني: تركيا تهدد الناجين من المسيحيين
2019/11/17 | 15:19
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