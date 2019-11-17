الشيخ علي للمتظاهرين: الأحزاب الحاكمة تعول على الطقس.. استعدوا لهم بأكياس النايلون

2019/11/17 | 15:23

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بغداد اليوم-بغداد

خاطب عضو مجلس النواب، فائق الشيخ علي، المتظاهرين، الأحد (17 تشرين الثاني، 2019) قائلا إن الأحزاب الحاكمة تعول على الطقس، فيما حثهم على الاستعداد بأكياس النايليون.

‏وقال الشيخ علي، عبر تغريدة على منصة تيوتر: "أيها المتظاهرون الأبطال: ‏أحد العوامل الذي تعوّل عليه الأحزاب الحاكمة هو الطقس".

وأضاف: "أنهم ينتظرون الأمطار..



فاستعدوا لهم بأكياس النايلون والمشمّع، لتحموا به أنفسكم."

واردف، باللهجة الدارجة: "ليش هو المبلل والذي يواجه خراطيم المياه..



يخاف من المطر؟! ‏وإلّي يواجه القنابل والرصاص بصدر عارٍ يخشى من رذاذ؟".

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت التظاهرات العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت، مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

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