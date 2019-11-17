منظمة عراقية تتهم الحكومة بالتأثير سلباً على العراقيين جراء قطع خدمة الانترنت

2019/11/17 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اتهمت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، اليوم الأحد، الحكومة العراقية بالتأثير سلباً على الشعب العراقي جراء قطع خدمة الانترنت.وذكرت المنظمة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “إستمرار حجب الحكومة لتطبيقات الواتساب والتليغرام والإنستغرام والفيس بوك وتويتر، أثر سلباً على دخل العراقيين الذين يضطرون من جديد إلى إعتماد وسائل التواصل […]

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