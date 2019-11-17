2019/11/17 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

اتهمت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، الأحد، (17 تشرين الثاني، 2019) شركات الهاتف النقا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( منظمة تتهم شركات الهاتف النقال بالضغط على الحكومة لإبقاء الحظر على تطبيقات الاتصال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( منظمة تتهم شركات الهاتف النقال بالضغط على الحكومة لإبقاء الحظر على تطبيقات الاتصال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).