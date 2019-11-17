النزاهة تستعيد أرضا بقيمة 25 مليار دينار وسط الناصرية

2019/11/17 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأكد مصدر في محافظة ذي قار، الاحد، بأن هيئة النزاهة في المحافظة قد استعادت أرضا بقيمة 25 مليار دينار وسط الناصرية.وقال المصدر لكلكامش برس، بأن “النزاهة تمكنت من استعادة أرضا مساحتها 7 دونم وتقدر ب25 مليار دينار في حي الشموخ وسط الناصرية”.

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