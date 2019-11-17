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البنزين يقود 5 مسؤولين للمحاكمة العاجلة في مصر


البنزين يقود 5 مسؤولين للمحاكمة العاجلة في مصر
2019/11/17 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

أحال الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، 5 مسؤولين بالإدارة العامة للموانئ، التابعة لشركة السويس لتصنيع البترول – حكومية- للمحاكمة العاجلة، في قضية فساد

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