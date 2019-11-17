بورصة العراق تتراجع باولى جلسات الأسبوع

2019/11/17 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الأحد ، أولى جلسات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.21 % ، عند مستوى 482.43 نقطة ، فاقداً نحو 1.34 نقطة.

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