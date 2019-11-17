كارثة تهدد إسطنبول..

2019/11/17 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يهدد تراجع مستوى المياه عند سدود اسطنبول المدينة بخطر حدوث جفاف، بحسب خبراء، بعد أن أظهرت تقارير رسمية أن المياه الموجود حاليا تكفي فقط لمدة 100 يوم فقط.وبحسب البيانات الرسمية لإدارة المياه والصرف الصحي، فإن السدودة مملوءة بنسبة 38.79 في المئة فقط.ويعود السبب وراء انخفاض مستوى المياه تراجع مستوى سقوط الأمطار، بحسب صحيفة "ديلي صباح التركية".وقال الأستاذ في هندسة الأرصاد الجوية بجامعة إسطنبول التقنية سيفين أسيلهان إن مستوى تساقط مياه الأمطار تراجع إلى أقل من المتوسط والسبب هو التغير المناخي، بحسب رأيه.ورأى أن من شأن ذلك أن يجعل مسألة حدوث جفاف "حتمية"، متوقعا أن تواجه المدينة وأماكن أخرى حالة جفاف شديدة لو استمر تراجع مستويات المياه الحالية.وقال إن ارتفاع الكثافة السكانية في اسطنبول أيضا فاقم من المشكلة.ويوجد في اسطنبول سبعة سدود والعديد من البحيرات التي تمدها بالمياه وتبلغ سعتها 868 مليون متر مكعب من المياه.وكان عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو قد حذر في مقابلة صحفية من مسألة التغير المناخي، وأشار إلى أن المدينة واجهت فترات طويلة من الجفاف، ما يؤثر على البيئة الطبيعية والأنشطة الزراعية

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