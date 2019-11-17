اتساع رقعة التظاهرات والسلطة القضائية في ايران تدعم قرارات الحكومة

2019/11/17 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران “إبراهيم رئيسي”، دعمه للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، بشأن زيادة أسعار البنزين، وقطع خطوط الانترنت.

من جهتها كشفت وزارة الاستخبارات والامن الوطني الإيرانية، عن تمكنها من تحديد المجموعات المسؤولة عن زعزعة الامن، بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، حيث أكد قائممقام مدينة شهريار التابعة للعاصمة طهران، سقوط نحو سبعين مصابا في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن.

وأشارت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، نقلا عن رئيس بلدية أصفهان، الى وقوع اضرار بستين حافلة، وخمس محطات للمترو، فيما اغلقت المدارس والأسواق العامة في العاصمة طهران ومدينة شيراز، في وقت تواصل فيه قطع خطوط الانترنت لليوم الثاني على التوالي.

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