مكتب عبد المهدي يسلم هيئة الاعلام قوائم تعيينات على الملاك الدائم

2019/11/17 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي هيئة الاعلام والاتصالات قوائم اسماء خريجين للتعيين على الملاك الدائم....

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