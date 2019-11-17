الخزعلي: تزايد القوات الامريكية واحتلال تركي للاراضي العراقية وصمت عجيب من القوى السياسية

2019/11/17 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب فالح الخزعلي، اليوم الاحد، تزايد القوات الامريكية واحتلال تركي للاراضي العراقية، فيما بين وجود وصمت عجيب من القوى السياسية.

وقال الخزعلي في بيان تلقته" الغد برس"، ان "الامريكان يزيدون من عدد قواتهم في العراق مستغلين التظاهرات للمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي وأصبح وجود السفارة الأمريكية يمثل تحدي لأستقرار العراق".

واضاف ان "عدد القوات الأمريكية أكثر من ١٠ آلاف مقاتل واحتلال تركي للأراضي العراقية وصمت عجيب من اغلب القوى السياسية في أدارة الدولة، ودخل على الخط بعض التيارات المدنية".

واوضح ان "على الحكومة العراقية والقوى السياسية أجراء اصلاحات حقيقية لاتجعل المواطن يتظاهر بعد كل انتخابات ويجب تعزيز الثقة للمواطن بأختياره وصوته وحريته في اختيار شكل النظام والتعديلات الدستورية".

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