كهرباء ميسان تحث المواطنين بالابتعاد عن الأسلاك والمحولات مع استمرار هطول الأمطار

2019/11/17 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس:

دعا فرع توزيع كهرباء ميسان، اليوم الأحد، المواطنين إلى أخذ الحذر والابتعاد عن أسلاك الشبكة الكهربائية مع استمرار تساقط الامطار في المحافظة، من اجل سلامتهم .

وقال الفرع في بيان تلقت" الغد برس" نسخة منه، إنه "في ظل التغييرات الجوية واستمرار هطول الأمطار منذ ليلة الأمس، ندعو المواطنين إلى الحفاظ على سلامتهم من خلال الابتعاد عن المحولات وأعمدة الإنارة في الشوارع وإن كانت مطفأة".

وشدد على "أهمية متابعة منع الاطفال من الخروج واللعب في الخارج، خصوصا أن بعض الأسلاك او الاعمدة معرضه للسقوط بسبب الامطار و الرياح".

ودعا البيان المواطنين في حال وجود أي خلل فني بالشبكة إلى "تسجيل شكواهم عبر الرقم الموحد( ١٥٩) ، موضحاً ،بان ملاكاته تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة".

وثمّن الفرع "تعاون المواطنين في المحافظة من أجل تسهيل تقديم الخدمات الى المشتركين، من خلال صيانة الشبكة الكهربائية بكل مفاصلها ورغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".

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