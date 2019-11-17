“بالفديو”.. “ياكاع ترابج كافوري” اغنية عراقية بكلمات “محدثة” في ساحات تظاهر واسط

2019/11/17 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر مقطع فديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الاحد، منشدين في ساحات التظاهر بمحافظة واسط وهم يرددون اغاني وطنية.وظهر احد المنشدين وهي يردد اغنية “ياكاع ترابج كافوري” الوطنية الشهيرة لكن بكلمات محدثة تنتقد التدخلات الايرانية بشؤون العراق.الفديو:

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