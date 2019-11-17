قائد شرطة البصرة ينفي الانباء المتعلقة بإصدار أوامر للمنتسبين بالتمرد على أوامر المراجع العليا

2019/11/17 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة شرطة محافظة البصرة الانباء التي تداولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشأن اصدار اوامر للمنتسبين بالتمرد على اوامر المراجع العليا.

وأكد قائد شرطة المحافظة الفريق رشيد فليح في تصريح، أنه وجه بتنفيذ الاوامر المتعلقة بحماية المتظاهرين، وعدم المساس بحرياتهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة، وحماية المال العام والخاص في عموم المحافظة، مشددا على التزامه بأداء واجباته وفقا لتوجيهات وزارة الداخلية، ورئاسة الوزراء، وتوجيهات المرجعية الدينية.

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