احداث مثيرة وتعادل عراقي كوري ببطولة دبي الدولية

2019/11/17 | 16:56

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بغداد اليوم

خرج المنتخب الاولمبي العراقي بكرة القدم اليوم الاحد 17/11/2019، بالتعادل الايجابي 3-3 امام نظيره الكوري الجنوبي ببطولة دبي الدولية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة التي تشارك فيها منتخبات الامارات والسعودية والعراق واوزبكستان والاردن وكوريا الجنوبية والبحرين وسوريا، وتخللت اللقاء احداثا مثيرة بعد ان احتسب الحكم ثلاث ركلات جزاء إثنين منها للعراق، وحالتي طرد للمنتخب الكوري.

بداية الشوط الاول كانت عراقية في محاولات للضغط على المرمى الكوري، الذي انتقلت له الافضلية بعد الدقيقة 27 من زمن الشوط الاول وقادهجمات فعلية اخطرت المرمى العراقي الذي اهتزت شباكه في الدقيقة 43 بهدف السبق الكوري من خطأ دفاعي، بعد ان انقذ الحارس علي كاظم فرص كورية، لينتهي الشوط الاول كورياً 1- صفر.





واضاف المنتخب الكوري هدفا ثانيا مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 55 من المباراة، ومن ثم اضاع فرصة الهدف الثالث بعد ان اهدر ركلة جزاء، وتحسن اداء المنتخب العراقي ولاحت له فرص فعلية حتى الدقيقة 72 وهدف تقليص الفارق للعراق،جاء من ركنية سددها امير العماري هزت الشباك الكورية برأسية مدافع من خطأ في مرماه، وتعرض مدافع كوري للطرد في الدقيقة 75، ولم يستغل الفريق العراقي النقص العددي الكوري، وجاء الهدف الكوري الثالث عكس تطلعات الفريق العراقي عند الدقيقة80، وشدد الفريق العراقي من ضغطه وانقذ القائم ومن ثم العارضة فرصتين عراقيتين متتاليتين، وشهدت الدقائق الاخيرة احداثا مثيرة بعد ان اعلن الحكم الطرد للاعب كوري ثاني وركلة جزاء للعراق سجل منها امير العماري في الدقيقة90هدف تقليص الفارق الثاني للعراق، وفي الوقت بدل الضائع اضاف الحكم ركلة جزاء جديدة للعراق سجل منها محمد قاسم هدف التعديل لينتهي اللقاء 3-3.

وكان المنتخب الاولمبي العراقي قد تعادل في الجولة الاولى من البطولة امام المنتخب الاوزبكي 3-3، فيما فاز في الثانية على نظيره السوري 2-1.

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