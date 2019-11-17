2019/11/17 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعاء وزير المالية الى برلمان كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استدعاء وزير المالية الى برلمان كوردستان) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استدعاء وزير المالية الى برلمان كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).