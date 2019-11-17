2019/11/17 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمو الناصرية: مستمرون في اعتصامنا واضرابنا غدا رغم الامطار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمو الناصرية: مستمرون في اعتصامنا واضرابنا غدا رغم الامطار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمو الناصرية: مستمرون في اعتصامنا واضرابنا غدا رغم الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).