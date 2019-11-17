الجيش البريطاني ارتكب جرائم حرب في

2019/11/17 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تحقيقات، تورط الحكومة البريطانية والقوات المسلحة بالتستر على جرائم حرب على أيدي القوات البريطانية في أفغانستان والعراق....

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