فديو مسرب قد يطيح بالحكومة بعد كشفه المستور.. عبد المهدي في اجتماع مع عبد الكريم خلف وقادة سياسيين

2019/11/17 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فديو مسرب من داخل جلسة جمعت عادل عبد المهدي مع عبد الكريم خلف وبعض المستشارين يطلبون من عبد المهدي استخدام شبكة الاعلام العراقي لمواجهة التظاهرات .ولم يتسنى لمنصة “يس عراق” التحقق من وقت تسجيل الفديو لكن يعتقد انه سجل في شهر تشرين الاول الماضي.الفديو:

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