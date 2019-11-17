هيئة النزاهة: صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين في محافظة النجف

2019/11/17 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة، صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من كبار المسؤولين في محافظة النجف، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد.

وأكدت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أصدرت أوامر استقدام وفق المادة ثلاثمئة وأربعين من قانون العقوبات العراقي، بحق كل من رئيس مجلس المحافظة الأسبق، ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار، لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة استثمار لشركة عربية لمدة خمس سنوات، لإنشاء مطار النجف الدولي خلافاً للقانون، مشيرة الى صدور امر استقدام آخر، بحق نائب رئيس مجلس المحافظة، في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، والمبالغ الخاصة بحصة المحافظة من رسوم الزائرين، وإيرادات مرآب النجف، من دون موافقة وزارة المالية.

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