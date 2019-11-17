العبادي يطرح خارطة طريق من 10 بنود لإنهاء الازمة الحالية

2019/11/17 | 17:27

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العبادي يطرح خارطة طريق من 10 بنود لأنهاء الازمة الحالية

يتبع ......

بغداد اليوم _ بغداد

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يعود لـعام 2005، ينفي خلاله أحمد الصافي، وكيل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، تبني المرجعية الدينية قائمة سياسية في الانتخابات التي جرت في ذلك العام.

وقال الصا

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن الفتح، فالح الخزعلي، الاحد 17 تشرين الثاني 2019، عن وجود 10 آلاف مقاتل امريكي داخل الأراضي العراقية، مشيرا بالوقت ذاته الى ان واشنطن استغلت التظاهرات الحالية في العراق لزيادة عدد قواتها.

وقال الخزعلي في بيان تلق

بغداد اليوم – بغداد

دعا النائب كاظم الصيادي، الاحد 17 تشرين الثاني 2019، من اسماهم بـ "قادة الكيبوردات" لحضور جلسات البرلمان وعدم التغيب.

وقال الصيادي في تغريدة له على "تويتر"، إن "من يتحمل ماوصلت اليه مناطق الجنو

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