رئيس الاتحاد البحريني يؤكد صعوبة مواجهة العراق ويتطلع لحصد النقاط الثلاث

2019/11/17 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد علي بن خليفة آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، أن المنتخب البحريني يتطلع لحصد نقاط مواجهة العراق في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.

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