2019/11/17 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار في اقليم كردستان، اليوم الاحد، ان 15 من الشهر المقبل هو الموعد الاخير لتنفيذ مشاريع الطرق والجسور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تعلن نسبة مشاريعها المنجزة وتحدد موعد كامل التنفيذ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تعلن نسبة مشاريعها المنجزة وتحدد موعد كامل التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).