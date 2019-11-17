وزير العمل يعلن إطلاق الوجبة الثالثة من منحة الطوارئ

2019/11/17 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الإجتماعية، باسم عبد الزمان، اليوم الأحد، إطلاق الوجبة الثالثة من منحة الطوارئ لـ 100 ألف مستفيد في بغداد وبقية

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