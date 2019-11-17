نبات القرنفل وفوائده الصحية للفم.. تعرف عليها

2019/11/17 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يقدم نبات القرنفل فوائد صحية عديدة تتضمن عملية الهضم ومحاربة مرض السرطان وحماية الكبد وتعزيز الجهاز المناعي والتحكم بالسكري والمحافظة على جودة العظام.

كما

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