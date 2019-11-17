وفاة مواطن في ذي قار بسبب صاعقة رعدية

2019/11/17 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن مواطنا لقي مصرعه بحادث شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "مواطنا في الثلاثينات من عمره لقي مصرعه نتيجة تعرضه لصاعقة رعدية بقضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار".





وبين المصدر، أن " الأجهزة الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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