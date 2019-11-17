النزاهة تصدر بيانا حول الزج باسمها في سجالات إعلامية

2019/11/17 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، استغرابها من زج الأسماء الصريحة لملاكاتها في "سجالات إعلامية دون علمها"، وفيما شددت على أنها "لم ولن تخضع إ...

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