الأسواق العالمية تترقب 5 أحداث اقتصادية الأسبوع الحالي

2019/11/17 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسبوع شهد تسجيل مستويات قياسية في سوق الأسهم مع إعلان حفنة من البيانات والأرقام الاقتصادية وسط استمرار الاضطرابات السياسية، فإن الأعين تتجه هذا الأسبوع إلى العديد من القضايا الشائكة.

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