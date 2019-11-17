تضامناً مع مطالب المتظاهرين.. طلبة الحويجة في كوكوك يعلنون إضرابهم-شاهد بالفيديو

2019/11/17 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-كركوك بالرغم من عدم مشاركة بعض محافظات العراق في التظاهرات التي تشهدها بغداد ومدن جنوبية؛ إلا أن ذلك لم يحل دون تضامن أهالي تلك المحافظات مع المحتجين، كلٌ على طريقته الخاصة.ففي الحويجة بكركوك؛ أعلن طلاب القضاء إضرابهم عن الدراسة، مساندة لمطالب الحراك الاحتجاجي ببغداد، بعد دعوته لإضراب شامل في عموم البلاد.وأظهر مقطع […]

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