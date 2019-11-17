فيديو: ظهور عادل امام بعد شائعات تدهور صحته

2019/11/17 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبعد شائعات حول تدهور صحة والده، نشر المخرج المصري رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، فيديو يظهرفيه والده وهو يقوم بقراءة سيناريو تصوير مسلسل “فلانتينو”.وعلّق رامي إمام وكتب: “إنظروا من الى جانبي”.

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